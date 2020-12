Neil Young lascia la causa contro Donald Trump

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Neil Young lascerà la causa contro Donal Trump per l’utilizzo non autorizzato di alcune canzoni del cantante da parte dell’ex presidente americano in occasione di diversi comizi.

L’artista aveva contestato l’utilizzo di “Rockin’ in the Free World” e “Devil’s Sidewalk” per il mancato utilizzo di licenze necessarie per riprodurre in uno spazio pubblico. La chiusura della causa non rappresenta la fine dei problemi per Trump con la musica: il presidente uscente sta ancora combattendo con gli avvocati di Eddy Grant per gli stessi motivi.