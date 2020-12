Robbie Williams sta formando una nuova band e i Take That non c’entrano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Robbie Williams ha annunciato che sta formando un nuovo gruppo. L’artista sta infatti collaborando con una coppia di cantautori australiani, Flynn Francis e Tim Metcalfe.

Il gruppo sta lavorando su delle canzoni che non usciranno sotto il nome di Robbie Williams. Il cantate ha spiegato che le esibizioni del gruppo non saranno convenzionali, rivelando che spera di ospitare dei simil-rave in alcuni luoghi d’esposizione dove esibirà le sue opere prodotte in lockdown.