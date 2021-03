Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra poche settimane Patti Smith tornerà sul palco per celebrare gli 80 anni di Bob Dylan. L’evento, annunciato dall’edizione americana di Rolling Stones, è in programma per lo Spring Festival nella città di Tivoli, New York.

La cantautrice si esibirà il 22 maggio all’aperto insieme a Tony Shanahan. I due eseguiranno diversi pezzi del cantautore americano davanti ad un piccolo pubblico.