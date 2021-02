Subsonica, Cosmo, Agnelli e altri artisti si esibiranno in streaming per aiutare i live club in crisi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Cinquanta artisti suoneranno gratuitamente in streaming online da vari locali in tutta Italia per supportare il progetto Ultimo Concerto, un’iniziativa di KeepOn Live, Arci e Assomusica che supporta i live club in crisi.

I concerti si terranno il 27 febbraio alle ore 21 e coinvolgeranno artisti come i Subsonica, Cosmo, Zen Circus, Brunori, Ghemon e Manuel Agnelli.