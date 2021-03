U2, quattro concerti storici della band disponibili su YouTube

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quattro concerti storici registrati tra il 1983 e il 2015 saranno disponibili a partire dal 17 marzo sul canale YouTube ufficiale degli U2. La serie si intitola “The Virtual Road” e includerà tre esibizioni live mai pubblicate prima d’ora.

Il primo concerto “U2 Go Home: Live From Slane Castle” sarà disponibile nel giorno di San Patrizio. Poi sarà la volta di “Live At Red Rock” del 1983, “Popmart: Live From Mexico City” del 1997 e infine, “iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris” andato in scena a meno di un mese dagli attacchi terroristici del dicembre 2015.