Achille Lauro anticipa il nuovo album con il brano “Marilù”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra pochi giorni, per essere precisi il 19 marzo, uscirà “Marilù”, la quarta delle tredici tracce raccolta nel nuovo disco di Achille Lauro in arrivo il 16 aprile.

Il cantante lo ha annunciato sui social proprio il 16 marzo, giorno che da il titolo al suo successo pubblicato nel 2020. La canzone, come ha scritto l’artista sui social è “per alcuni un manifesto femminista. Per altri la storia della vita. Per me imparare cosa vuol dire crescere”.