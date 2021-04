Ultimo conquista il record italiano di biglietti venduti per un concerto in streaming

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quando si tratta di esibizioni live, Ultimo continua a collezionare primati. Il suo concerto in streaming dal Colosseo in programma per il 22 aprile ha infranto il record di biglietti venduti per un evento online in Italia.

Il concerto consiste in 40 minuti di pianoforte e voce durante il quale l’artista presenterà il muovo singolo “Buongiorno Vita”. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma LIVENow Italia