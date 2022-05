18enne in ospedale dopo il frontale con un’auto

Era alla guida della sua moto Keeway 125 quando si è trovata di fronte un’auto impegnata a svoltare, la giovane 18enne non è riuscita ad evitare l’impatto volando a terra. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 in via Trento Trieste nel comune di Schio. Nella circostanza il motociclo, condotto dalla ragazza, stava percorrendo via Trento – Trieste con l’intento di raggiungere il centro cittadino. Giunta all’altezza del civico n. 19, per cause in corso di accertamento, ha urtato frontalmente contro lo spigolo anteriore destro dell’autovettura Toyota Rav 4, condotta da un 67 enne, che proveniva dal Monumento Rossi.

L’auto stava svoltando a sinistra per immettersi nell’area presente di fronte al civico n. 19. Le parti anteriori dei due veicoli hanno impattato violentemente provocando la caduta del motociclo e della sua conducente. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto dal personale medico è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio per i rilievi del sinistro stradale e la regolazione del traffico molto intenso in tale fascia oraria.