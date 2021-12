45enne si accascia e muore mentre è in attesa dal medico alla Casa della Salute

Il magistrato ha disposto che sia eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte del 45enne Denis Coltro, colpito da un malore fatale ieri mentre si trovava in sala d’attesa nell’area dedicata alla medicina di gruppo alla Casa della Salute di Schio, presso l’ex ospedale in via San Camillo De Lellis.

Il dramma si è consumato martedì mattina intorno alle 10: l’uomo – che abitava a Santorso e, secondo quanto riferito dai carabinieri di Schio, soffriva di patologie cardiache – stava attendendo il suo turno (probabilmente per qualche malessere pre-esistente) per entrare dal proprio medico di medicina generale quando si è accasciato sul pavimento privo di sensi. Il tutto è avvenuto davanti agli altri utenti in attesa. Dagli ambulatori è immediatamente uscito una dottoressa, che ha iniziato le manovre rianimatorie in attesa di un’ambulanza del Suem 118 arrivata dall’ospedale di Santorso.

I soccorsi però si sono rivelati inutili: Coltro non si è più ripreso e ai sanitari non è rimasto che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: come detto la Procura ha disposto che sul corpo dello sfortunato 45enne sia effettuata una autopsia, al fine di stabilire senza ombra di dubbio le cause della morte.