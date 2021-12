53enne cade e muore dopo il viaggio disperato in ospedale. Era presidente del calcio Sanvito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

AGGIORNAMENTO ORE 13 – Non è sopravvissuto alle ferite riportate nella tremenda caduta di stamattina Aldo Orazio Trabucco, spirato nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza prima del mezzogiorno. Aveva 54 anni, compiuti da poche settimane. L’incidente sul lavoro sarebbe avvenuto tra le 8.30 e le 9 di stamattina a Malo, in via San Giovanni, dove è giunta l’eliambulanza del Suem.

Una notizia che ha sconvolto e gettato nel lutto una famiglia dell’Altovicentino e il mondo del calcio dilettantistico vicentino, trattandosi di un dirigente sportivo, nel dettaglio del presidente del club sportivo Sanvitocatrenta, in carica in questo delicato ruolo da circa tre anni. Viveva a Schio con la famiglia e, nel passato recente, era stato anche eletto come consigliere comunale nel suo comune di residenza, affiancando l’attuale sindaco Valter Orsi. Quest’ultimo ha già espresso il suo profondo rammarico per la perdita di un amico.

Il 54enne stava lavorando su una costruzione in legno a Malo quando è precipitato a terra, per cause ancora da accertare. I carabinieri della locale stazione maladense e i colleghi della compagnia di Schio, insieme ai tecnici dello Spisal dell’Ulss 7, si sono recati sul posto per i rilievi di rito. Subito era emersa la gravità delle condizioni dell’infortunato, per il quale, dopo averlo stabilizzato sul posto, era stato deciso l’immediato trasferimento via cielo al reparto rianimazione del nosocomio del capoluogo berico.

Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi di mantenere un filo di speranza, l’équipe medica che ha preso in carico l’uomo di origini abruzzesi non ha potuto che desistere a distanza di un paio d’ore , dichiarandone il decesso. Aldo Trabucco era sposato, da oltre trent’anni, con due figli adulti e già nonno. Da tempo viveva in Altovicentino, dopo il trasferimento in Veneto. A confermare la triste notizia alcuni collaboratori della società sportiva, informati a loro volta della tragedia nella tarda mattinata odierna.

ORE 12.30 – Si troverebbe da poco ricoverato in condizioni definite critiche nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza un uomo di San Vito di Leguzzano, vittima di una grave infortunio sul lavoro avvenuto stamattina a Malo, in un cantiere di lavoro in via San Giovanni. Sarebbe caduto da un’altezza di almeno 5 metri, mentre stava lavorando a una costruzione in legno, riportando dei politraumi al corpo e alla testa. Immediatamente era stato fatto scattare l’allarme in codice rosso di massima urgenza al 118.

Sul posto, infatti, è stata inviata l’eliambulanza del Suem, prelevando il ferito – si tratta di un 50enne, noto anche in ambito sportivo nel calcio dilettantistico – per poi decollare appena possibile verso l’ospedale berico, dopo averlo stabilizzato. Una disperata corsa contro il tempo viste le condizioni di estremo pericolo di vita. In seguito al ricovero, il vicentino si trova in rianimazione e in prognosi riservata.

La notizia è in aggiornamento