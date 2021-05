A Santorso è nata una bebè tra le prime in Italia già con gli anticorpi contro il Covid

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una scelta “di pancia”, anzi di pancione. Ha appena compiuto due settimane di vita e, tra una poppata e l’altra, la neonata Elena gode di ottima salute e il suo corpicino è pure già pronto a respingere eventuali attacchi della malattia pandemica che da 15 mesi sta sconvolgendo il mondo intero. Grazie a mamma e papà, Anna e Nicola i loro nomi, che hanno deciso insieme di far ricevere alla donna in gravidanza il siero immunizzante, dopo essersi attentamente documentati sugli studi disponibili in merito alle somministrazioni di vaccino alle gestanti.

Ed è così che la piccola nata all’ospedale di Santorso lo scorso 3 maggio è venuta alla luce, tra le prime in Italia, e la terza in Veneto, con già “in circolo” agli anticorpi al Covid-19 ereditati dalla madre. Entrambe stanno bene, il parto è avvenuto “a regola d’arte” e i due genitori si stanno godendo il frutto della loro unione, nata al peso di 3,450 chili e con già una chioma che la rende sbarazzina.

Il secondo, per la verità, visto che ad attendere fremente il nuovo arrivo nella casa della famiglia a Schio il bebè c’era anche Andrea il fratellino più grande, di poco più di un anno e mezzo di età. Per la scledense Anna Greselin, neo(bis)mamma vicentina di 31 anni, una gioia indescrivibile come per ogni mamma alla nascita di un figlio, con il surplus della disponibilità cordiale a raccontare il percorso effettuato prima di accettare l’inoculazione della prima dose (a 36 settimane di gestazione) e poi la seconda. Senza complicanze e con la piena consapevolezza della decisione presa insieme al compagno e marito.

Fisioterapista operativa nell’Ulss 7 Pedemontana proprio nel polo dove è nata la piccola Elena, Anna ha cominciato a considerare l’idea di vaccinarsi dopo un confronto con il suo medico ginecologo, approfondendo poi il tema. Lavorando nel settore sanità, Anna rientrava nelle categorie professionali a rischio. “E’ andata così: io ero favorevole in generale alla vaccinazione e come dipendente sanitario potevo accedere al vaccino. Nel corso della visita ginecologica ho chiesto un parere, la possibilità di contrarre il Covid è la stessa di qualsiasi altra persona, ma una donna quando è incinta ha i polmoni in parte schiacciati e quindi potenzialmente esposta a maggiori rischi in caso di malattia. Poi è uscito un primo studio del dottor Jorizzo con cui siamo stati in contatto, sulle due bimbe nate da donne medico a Padova, credo l’unico in Italia, e ne abbiamo consultato anche un secondo svolto in America a marzo su un centinaio di donne in gravidanza. Poi abbiamo fatto le nostre riflessioni. Il mio consiglio ad altre mamme in dubbio è di valutare la situazione generale, ragionare i rischi e le condizioni di salute della madre, senza forzature”.

Nessuna “spinta” a fare da cavia, nessuna rassicurazione assoluta sul buon esito. Nessuna scelta a cuor leggero o per così dire “integralista” per ragioni di principio o ideologiche. Anna ci tiene a far presente tutto questo a scanso di equivoci, soprattutto a quelle future mamme che come lei stanno valutando la possibilità di vaccinarsi o meno nel corso della maturazione del feto. “Il dottor Jorizzo non ci ha mai garantito l’assenza di rischi sulla base delle conoscenze disponibili oggi, dandoci dei suggerimenti e presentandoci i dati in suo possesso. Al momento, inoltre, non ci sarebbero notizie di effetti collaterali su mamme e neonati. Come si fa il vaccino trivalente in gravidanza si poteva considerare di aggiungere anche questo e abbiamo intrapreso questa strada, per proteggerci, in tempi in cui si era tornati in zona rossa: è stata una scelta fatta consapevolmente e condivisa in ambito familiare, una scelta condivisa dopo aver valutato rischi e benefici. Personalmente poi a uin tratto me la sono sentita, come fosse una scelta ‘di pancia”. Non direi però un salto nel buio, e in ogni caso abbiamo saltato insieme”.