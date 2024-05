Allagamenti, sottopassi e strade chiuse fra scledense e thienese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La nuova ondata di maltempo sta creando nuovi problemi nell’Alto Vicentino.

Sono oltre 20 gli interventi dei vigili del fuoco, venerdì 31 maggio, per le forti piogge che questa notte e questa mattina hanno interessato il vicentino. Interventi delle squadre per allagamenti che hanno interessato anche alcune strade nei comuni di San Vito di Leguzzano, Malo per l’esondazione di alcune rogge. I comuni maggiormente interessati: Malo, San Vito di Leguzzano, Valdagno, Sandrigo, San Germano dei Berici, Cornedo Vicentino, Schio e Villaverla.

Schio. Allagati alcuni sottopassi, fra cui quello di via Maestri del Lavoro. Canali pieni o esondati anche a Giavenale: critica nuovamente, a pochi giorni dalla recente devastante ondata di maltempo, la situazione in zona Proe. Viabilità in tilt in zona industriale.

Marano Vicentino. Parzialmente allagata via Cà del Bosco: è preferibile percorrere le strade principali.

Malo. Di nuovo sotto pressione il Livergon. Allagate via Ca’ Crosara e via Montello. Criticità sulla strada principale a Molina. Torrente in piena anche a San Tomio.

Isola Vicentina. Castelnovo nuovamente in difficoltà. A causa delle condizioni metereologiche avverse, il sindaco con una ordinanza ha sospeso il mercato settimanale di questo venerdì.

Notizia in aggiornamento.