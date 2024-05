Ruba una sedia a rotelle e un rotore per disabili all’ex ospedale Boldrini. Arrestato in flagranza

Un 60enne vicentino è stato bloccato nei giorni scorsi dai Carabinieri di Thiene di fronte all’ex ospedale Boldrini, proprio mentre era intento a caricare nel bagagliaio della sua auto dell’attrezzatura sanitaria. Senza alcun diritto, come si sospettava e dopo è stato accertato: la sedia a rotelle e il dispositivo montascale per persone disabili – contenuto in un box – di cui si era impossessato arbitrariamente risultano di proprietà dell’Ulss 7 Pedemontana.

A cogliere l’uomo in flagranza di reato, di fatto mentre completava un furto a “cielo aperto” nella giornata di martedì della settimana in corso, sono stati i Carabinieri della Radiomobile locale. La pattuglia si era mossa su segnalazione giunta al numero d’emergenza del 112, da parte di qualcuno che all’interno della casa della salute aveva intuito che il 60enne fosse impegnato in qualcosa di losco.

Gli approfondimenti investigativi svolti nell’immediatezza del fermo dell’uomo, dai militari dell’Arma thienesi, hanno consentito di appurare che i dispositivi medico-sanitari erano stati sottratti da un ufficio del Boldrini dove l’uomo si era furtivamente introdotto poco prima. Il colpo mancato è valso al ladro di sedie a rotelle la denuncia per tentato furto e qualche ora trascorsa in cella, in una camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.

Il giudice di Vicenza che ha esaminato in una seconda fase il caso in questione ha rinviato a giudizio il ladro, non ravvisando la necessità di misure restrittive della libertà personale. In altre parole, il soggetto è stato rilasciato in attesa del processo. La refurtiva, del valore non trascurabile di 3/4 mila euro, è stata subito recuperata come prova e sarà in seguito ridata in uso all’azienda sanitaria Ulss 7 Pedemontana.