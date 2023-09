Ascia e coltello militari custoditi in auto: sono armi abusive. Denunciato un 42enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è “guadagnato” una denuncia per porto abusivo d’armi un automobilista thienese di 42 anni, che nei giorni scorsi si aggirava per le strade di Schio con in auto utensili vari più adatti a una missione militare che a un’uscita tra amici. Quelli che in termini tecnici vengono definiti come oggetti atti ad offendere.

A fermarlo per un normale controllo erano stati infatti Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, con supporto dei militari e colleghi di Valdagno, andando a perquisire sia la vettura che la persona. Sono emersi un coltello e un’ascia tattici, tipici da collezione per gli amanti del genere, ma anche una torcia ad effetto stordente.

Quanto basta per insospettire i Carabinieri e far scattare l’ispezione, valutando come “fuori luogo” il possesso di quelle che vengono considerate delle vere e proprie armi detenute in maniera a abusiva, con il soggetto proprietario quindi passibile di denuncia. Toccherà a un giudice del Tribunale di Vicenza decidere nei prossimi mesi (o anni) se il 42enne residente a Thiene aveva titolo a portare con sé tale oggetti potenzialmente pericolosi.