Teneva in casa kalashnikov e altre armi: valdagnese arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di venerdì 6 giugno presso la Centrale Operativa della Compagnia di Valdagno è giunta una chiamata al 112 con richiesta di intervento in contrada Nizzeri per la presenza di una donna in stato delirante, barricata al primo piano della propria abitazione. Sul posto veniva inviata una pattuglia del Radiomobile con il rinforzo dei militari delle Stazioni di Valdagno e Recoaro Terme, unitamente a Vigili del Fuoco e a un’ambulanza del Suem 118. Riportata alla calma la situazione attraverso la sedazione della donna, la 58enne è stata poi trasportata per accertamenti presso il reparto di psichiatria dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Durante le preliminari verifiche propedeutiche all’accesso nella sua abitazione, al fine di garantire un adeguato cordone di sicurezza a tutto il personale operante, i carabinieri

hanno chiesto al marito della donna, sino a quel momento rimasto inerme in cortile, se in casa ci fossero armi. “Si, in casa ho delle armi” ha detto il 61enne. Con grande stupore i militari dell’Arma in casa hanno così rinvenuto un vero e proprio arsenale: due pistole a matricola abrasa, una pistola mitragliatrice VZ26 di fabbricazione cecoslovacca, un Kalashnikov AK47, un fucile Mauser K98, due moschetti risalenti alla Grande Guerra,

sette fucili da caccia di cui due modificati per bracconaggio e due carabine ad aria compressa, nonchè 1400 munizioni di vario calibro.

Il tutto era perfettamente funzionante e detenuto in modo totalmente illegale. Concluso l’intervento, l’uomo, già gravato da precedenti specifici per violazioni in materia di armi, è stato accompagnato in caserma e, al termine delle formalità di rito, arrestato per detenzione illegale di armi clandestine, da guerra e comuni alterate. Il valdagnese è stato quinti portato in carcere a Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida del fermo da parte dell’autorità giudiziaria.