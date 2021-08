Auto contro scooter, rimane sull’asfalto un 19enne di Schio. Rianimato in strada

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente nella tarda serata di ieri nella periferia nord di Schio, con un ragazzo di 19 anni della stessa città a venire ricoverato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove ha trascorso la notte in condizioni di salute definite come molto gravi e con prognosi di conseguenza riservata.

Secondo le prime informazioni sull’evento, il giovane è stato rianimato in strada dal personale sanitario d’emergenza e stabilizzato, prima di optare per il trasferimento verso il polo principale della provincia dove è giunto intorno poco dopo le 23. Qui è stato affidato ai medici della terapia intensiva.

Lo scontro tra una vettura di costruzione Mercedes – il modello è una Classe A – e un ciclomotore Malaguti è avvenuto lungo via Rovereto, con l’auto diretta verso Torrebelvicino. All’altezza di via Gen. Achille Papa è avvenuto lo scontro tra i due mezzi. Sembra che lo scooter guidato dal 19enne si fosse appena immesso nella strada principale da una via laterale quando è stato urtato dalla Mercedes, condotta da una pensionata di Valli del Pasubio, quest’ultima di rientro verso la propria abitazione.

L’anziana donna di 80 anni non ha riportato contusioni tali da ricorrere a cure ospedaliere, mentre per il giovane rimasto a terra inerme è scattato il codice rosso di massima urgenza. I soccorritori una volta giunti a Schio in via Rovereto non hanno perso un attimo prezioso, riuscendo a tenere in vita il giovane – M.B. le iniziali del ferito grave – e mantenere salda la speranza di sopravvivenza messa a repentaglio dagli esiti dello scontro e della rovinosa caduta sull’asfalto.

Ad occuparsi dei rilievi sull’evento stradale, avvenuto alle 22.35 di ieri sera, sono stati gli agenti di polizia locale “Alto Vicentino”. Oltre all’importante compito da assolvere, nel contempo gli operatori si sono “occupati” anche di un giovane di 27 anni di Valli del Pasubio che, ubriaco alla guida della sua automobile, ha travolto uno dei cartelli di emergenza lunga la carreggiata. Una volta fermato, è stato trovato con un tasso alcolico di 1,67 g/l e denunciato per guida in stato di ebbrezza.