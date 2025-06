Suda più alla vista degli agenti che per il caldo. Diciottenne fermato in piazza Nova Thiene

Chi lo sa se tanto sudore era dovuto ai 30 gradi o oltre del pomeriggio di lunedì, oppure al timore che la coppia di agenti della polizia locale in servizio ieri nel centro di Thiene lo notasse. Fatto sta che il ragazzetto, di 18 anni di età, non ha saputo “fingere” e l’agitazione dimostrata alla sola vista dei pubblici ufficiali ha attirato proprio le loro attenzioni.

Erano le 16.45, con una calura da piena estate, e il giovane vicentino si aggirava per Piazza Nova Thiene, da solo, si direbbe con atteggiamento sospetto. Facile pensare che attendesse qualcuno, magari con l’intenzione di condividere con qualche amico parte dei 27 grammi di hashish trovata in suo possesso.

Nel report diffuso all’indomani del fermo temporaneo del giovane, poi segnalato al Prefetto di Vicenza in qualità di consumatore di sostanza stupefacenti – non si sono ravvisati quindi gli estremi per ipotizzare un’attività di spaccio -, si citano testualmente “ingiustificata agitazione” e “tremolio alle mani” alla richiesta dei documenti di identificazione. Almeno, il 18enne non ha opposto resistenza, estraendo autonomamente dagli slip un pacchetto ben chiuso, dove era custodito il panetto di hashish poi sequestrato.

