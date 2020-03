Auto si rovescia sul fianco, “sparisce” il ferito all’arrivo dei soccorsi. Un 35enne nei guai

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale ieri sera a Schio con i contorni ancora da definire, in zona stazione ferroviaria a pochi passi dal centro . A finire fuori strada, sembra senza il concorso di altri veicoli, un’auto di colore grigio metallizzato ribaltatasi su un fianco. A bordo ci sarebbe stato solo il conducente, un cittadino straniero dell’Este Europa di 35 anni che risiede proprio a Schio, che in origine doveva essere soccorso da vigili del fuoco e Suem 118 giunti in ambulanza dell’ospedale di Santorso. Sul posto, però, nel frattempo il presunto ferito era uscito autonomamente dall’abitacolo e si era allontanato a piedi, prima di venire recuperato – sembrerebbe da un agente – e riportato in strada sul luogo del sinistro. Lecito sospettare che l’uomo abbia maldestramente tentato di sottrarsi a un possibile alcoltest, confermato dalla scelta di rifiutare il successivo trasporto in pronto soccorso.

L’automobilista non aveva comunque riportato ferite di grave entità. Non è noto quali motivazioni giustificassero la sua presenza “fuori casa” ieri sera, intorno alle 20, in via Venezia ma non risultano allo stato attuale denunce per violazione dei provvedimenti anti contagio. Ciò che risulta certo è che ha perso il controllo della vettura per cause in corso di ricostruzione: una distrazione alla guida l’ipotesi più probabile. I rilievi sull’incidente stradale risultano a carico della polizia stradale intervenuta sul posto ieri sera dopo che i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo rovesciato sul lato guida.