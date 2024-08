Banca e montagna si “stringono la mano”: accordo tra BVR Banca e Gal sul credito agevolato

E’ stato sottoscritto mercoledì mattina a Schio un importante accordo tra il GAL Montagna Vicentina e l’ente creditizio BVR Banca Veneto Centrale, finalizzato a favorire beneficiari di bandi promossi dal Gruppo di Azione Locale (Gal) all’accesso agevolato ai servizi bancari ed al credito. La convenzione stipulata porta in calce le firme del presidente Gal Agostino Bonomo e del presidente di BVR Maurizio Salomoni Rigon.

L’accordo generale prevede l’impegno dell’istituto a valutare il rilascio di prestiti a condizioni favorevoli nella forma della “sovvenzione a scadenza fissa” (18 mesi) a soggetti giuridici privati ai quali è stato riconosciuto un contributo nell’ambito del piano “Montagna VI.VA.: insieme per il nostro domani” per il quinquennio 2023/2027. Altro punto di interesse l’opportunità offerta di rilasciare, su richiesta dei beneficiari, di fideiussioni bancarie a favore di Avepa, per ottenere anticipazioni sul contributo concesso.

Entro l’anno il Gal andrà ad impegnare il 94% risorse assegnate per la programmazione PSL 2023/2027, oltre 4 milioni di euro a disposizione per l’imprenditoria e lo sviluppo delle zone rurali. I principali beneficiari saranno persone fisiche, micro e piccole imprese, agricoltori non professionali, enti di formazione accreditati, consulenti, enti di ricerca, università, scuole di studi superiori universitari pubblici e privati, istituti tecnici superiori, istituti di istruzione tecnici eprofessionali ad indirizzo agrari.

LE DICHIARAZIONI. “Un accordo importante, che segna una collaborazione volta a favorire – sono le parole del presidente Bonomo – lo sviluppo economico del territorio, una risposta concreta per sostenere le iniziative imprenditoriali locali che abbiano come finalità quella di contrastare lo spopolamento della montagna e di favorire iniziative economiche innovative in territori rurali più svantaggiati. Insomma una convenzione importante che ci permette di portare a termine il programma attuale ma di buon auspicio anche per quello futuro”. “Con la firma di questo accordo – ha commentato Salomoni Rigon, – si rinnova il nostro sostegno al Gal, collaborazione ormai decennale volta a testimoniare l’attenzione e la forte vocazione territoriale della nostra BCC e sono proprio le nostre radici che ci hanno spinti a essere ancora più presenti nel sostegno concreto alle attività economiche locali. Pur essendo una realtà moderna e dinamica, BVR Banca ha preservato nel dna i valori della cooperazione di credito e l’approccio tipico delle banche di comunità: vocazione localistica, centralità della persona, mutualità e cooperazione a sostegno delle famiglie, delle imprese e del territorio. Un supporto al Gal Montagna Vicentina, che si concretizza anche grazie alla presenza, nei territori montani interessati dalle attività del Gal, di tredici filiali della nostra banca”.

“Con BVR, che è socio del Gal da oltre dieci anni e nostro tesoriere, – aggiunge il presidente Bonomo – abbiamo consolidato nel tempo una relazione salda e sinergica, che oggi si concretizza con questo ulteriore passo a favore dei beneficiari dei bandi e dello sviluppo economico rurale. Ringrazio nuovamente il presidente Rigon per la dimostrazione di fiducia, una pronta risposta alle richieste che ci vengono dai territori”.