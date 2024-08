Caos traffico tra Sarcedo e Breganze sul ponte sull’Astico: code per oltre 2 km

Mattinata di passione per i residenti di Breganze, Fara e Sarcedo e chi era in transito da queste parti a causa di una coda di veicoli per oltre 2 chilometri nel tratto della strada “Vecchia Gasparona” che porta al ponte sull’Astico. Nessun incidente stradale all’origine, ma traffico deviato dalla Nuova Gasparona chiusa temporaneamente per un cantiere di lavori.

Sul posto le pattuglie di polizia locale del Consorzio Nevi per agevolare la circolazione delle decine di veicoli, automobili e autoarticolati, che si sono ritrovati in fila in entrambe le direzioni di marcia in territorio di Sarcedo e Breganze e lo spicchio della zona industriale di Fara. Interessate le vie Bassano, Crosara Roma e Castelletto fino al bivio della stazione di rifornimento Perin.

Da fonti locali viene assicurato che il problema odierno non dovrebbe prolungarsi oltre la prima parte della mattinata e non dovrebbe ripetersi, visto che i lavori programmati per oggi sulla Sp111 (la Nuova Gasparona) si concluderanno in poche ore.