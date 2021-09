Bici rubata al consigliere comunale Alex Cioni. Era nuova, acquistata solo il giorno prima

Sa un po’ di beffa il “torto” subito da Alex Cioni, consigliere comunale a Schio e da sempre in prima linea sul tema della sicurezza e del contrasto alla delinquenza. Di ogni “ordine e grado”, e quindi anche quando si tratta di ladri di biciclette. Una beffa al quadrato, poi e a ben vedere, quando la refurtiva corrisponde a un bene acquistato giusto il giorno prima, e praticamente nuovo di zecca come la mini-bici che il 45enne scledense spera però di ritrovare dopo la fastidiosa sorpresa.

Non solo con l’aiuto istituzionale delle forze dell’ordine dell’Altovicentino dopo la denuncia formale per furto presentata nei giorni scorsi, ma anche con quello dei concittadini di Schio. Un messaggio di appello, infatti, è apparso su alcuni gruppi social di Facebook segnalando il furto e chiedendo eventuali indicazioni, vista la particolare forma della due ruote. Qualcuno potrebbe aver notato il malfattore pedalare per Schio, infatti, e così fornire indicazioni utili.

Il fatto risale allo scorso week end in zona Santa Croce, alle porte di Schio. Dalla residenza del consigliere di minoranza cittadino la bici sarebbe scomparsa dopo che qualcuno si è introdotto nella proprietà privata, scavalcando il cancello (chiuso) e poi trovando facile accesso al garage dove era riposto il mezzo a pedali. Del valore di circa 300 euro, e praticamente ancora con l’etichetta del prezzo incollata al telaio. Non a caso la bicicletta “da città” era stata acquistata da meno di 24 ore. Nemmeno il tempo di una foto con il “regalo”, tanto che Cioni ha dovuto arrabattarsi pescando dal web una identica a quella suo malgrado sottratta da ignoti.

All’esponente politico di area Fratelli d’Italia conviene prenderla se non con ironia almeno con fatalismo. Nessuna “ritorsione” come ha abbozzato qualche malpensante sempre nel calderone dei social: semplicemente qualcuno si è fatto ingolosire dalla “facile” preda di discreto valore ed è stato astuto ad entrare in azione con ogni probabilità dopo aver visto uscire di casa il proprietario. Sono bastati pochi minuti di assenza, infatti, per colpire e uscire di scena, senza toccare null’altro nel garage abbassato ma a quanto pare non chiuso a chiave.

“Stavolta è toccato pure a me – questo il testo che accompagna un paio di immagini del modello – subire la spiacevole visita dei soliti noti che imperversano in città. Se qualcuno notasse il mezzo, mi scriva gentilmente in privato”. Il fatto risale alla prima serata di sabato scorso, mentre gli inquilini dello stabile erano assenti. Al loro rientro si sono accorti della visita non gradita, da parte di qualcuno giunto a piedi al loro indirizzo, per poi andarsene in sella e sui pedali.