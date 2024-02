Bimbo in bicicletta investito da un’auto a Magrè

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un bambino in bicicletta è stato investito da un’auto a Schio intorno alle 16.20. L’incidente è avvenuto a Magrè in via Campo Sportivo, all’altezza dell’intersezione con via Grisellini.

L’auto, una Fiat Punto Grigia, stava transitando in via Campo Sportivo proveniente da via Pista dei Veneti quando per cause che sono in corso di aggiornamento da parte dei carabinieri ha investito il bambino in bicicletta: l’impatto è stato violento, tanto che il piccolo ha sfondato col suo corpo il parabrezza dell’auto ed è stato poi sbalzato a terra.

Immediati i soccorsi: il giovane ciclista è stato trasportato con l’ambulanza del Suem 118 in codice giallo all’ospedale di Santorso: ha riportato alcuni traumi importanti, ma non è in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento