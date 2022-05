Borse di studio a giovani studenti, torna al PalaRomare Masieracademy

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna uno degli eventi più importanti nel panorama scolastico scledense, il Masieracademy con la cerimonia di consegna delle borse di studio tornerà in presenza dopo le passate edizioni svolte in digitale. Dedicato ai giovani delle scuole di Schio, è promosso dall’associazione Masieraday Memorial Livio Romare, ed è dedicato a chi si è distinto per gli eccellenti risultati in ambito scolastico e sportivo.

L’edizione 2022 – che tornerà a svolgersi in presenza dopo la parentesi online dovuta alla pandemia – è in programma martedì 10 maggioalle ore 10 al PalaRomare di Schio e vedrà riunirsi migliaia di studenti degli istituti superiori della città. Come ogni anno verranno premiate le cinque eccellenze (una per ogni anno scolastico di frequenza) che si sono distinte in ambito scolastico e sportivo. Gli studenti e le studentesse premiate riceveranno una borsa di studio di 500 euro ciascuno.

Il tema della 4° edizione è “Il coraggio della non violenza” perché i giovani vedono nella violenza un atto di coraggio. Il branco ti chiede di essere coraggioso, di dimostrare coraggio. La violenza è il modo più facile ed immediato che i giovani hanno per dimostrarsi coraggiosi. Masieracademy tenta di far leva proprio su questi sentimenti, perché la non violenza sia una cultura che deve partire prima di tutto dai giovani: il coraggio si dimostra con un pensiero non violento, con azioni non violente, con relazioni non violente. Questo è il vero coraggio, che si raggiunge con il dialogo, con un pensiero riflessivo, con un controllo delle proprie emozioni. Per Masieracademy la cultura è non violenza.

Anche quest’anno previsti numerosi ospiti: il 10 maggio, infatti, al Pala Romare interverranno Sandrine Gruda, migliore cestista francese di tutti i tempi che gioca nel Famila Basket, il cantautore ed ex insegnante di liceo Roberto Vecchioni, Laura Roveri, sopravvissuta a un tentativo di femminicidio, il magistrato Carlo Nordio, e l’ex promessa del nuoto Manuel Bortuzzo che per uno scambio di persona è stato colpito da un un proiettile che l’ha costretto sulla sedia a rotelle. La moderazione dell’incontro è stata affidata al giornalista Fulvio Giuliani.

Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming a questo link: https://www.youtube.com/ channel/ UCFhunyA61tcIFAVayODJo5Q.