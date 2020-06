Controlli preventivi in Altovicentino: denunce e segnalazioni per possesso di droga

Nuovo fine settimana all’insegna dei controlli nel territorio più a nord dell’Altovicentino e ancora una volta “fioccano” denunce e segnalazioni per possesso di droga e in alcuni casi per presunto spaccio. A Schio e Piovene Rocchette fermati dei soggetti a quanto pare “amanti” della cocaina, a Velo d’Astico invece due persone sono state segnalate in qualità di consumatori incalliti di marijuana.

Ad effettuare l’ormai consueto servizio straordinario di sorveglianza di strade e luoghi pubblici è stata la compagnia di Schio dei carabinieri, con il supporto delle stazioni decentrate alle dipendenze dal comando scledense.

La situazione giudiziaria sulla carta più pesante è quella che attenderà in Tribunale di Vicenza un pregiudicato di 35 anni – P.M. le iniziali – che dalla sua residenza ufficiale di Arcugnano sui Colli Berici si era spostato a a Piovene Rocchette a bordo e alla guida di un’autovettura di sua proprietà. A bordo i militari hanno trovato 2,9 grammi di cocaina, e anche una minima quantità di marijuana. Trattandosi di un soggetto a rischio gravato di precedenti specifici connessi al mondo dello spaccio di stupefacenti, nei suoi confronti è scattata una nuova denuncia che si aggiungerà a quelle precedenti.

Tre invece i consumatori di droghe più o meno leggere a seconda dei casi, segnalati stavolta al prefetto del capoluogo berico senza denunce a loro carico. Si tratta di un altro volto noto alle forze dell’ordine di Schio, bloccato in via Bologna mentre passeggiava a piedi con fare evicentemente sospetto. Nelle sue tasche è stato trovato il “motivo” di tanta circospezione, vala a dire 1,17 grammi di cocaina. Iniziali, età e provenienza dell’uomo in questo caso non sono stati resi diffusi.

Un giovanissimo di 19 anni e un uomo di 38, concittadini residenti a Velo d’Astico, sono gli “ultimi” due a finire nella lista nera dei consumatori di droghe di diverso peso specifico, racchiuse nella tabella in possesso della Prefettura berica. Tutto questo per qualche “ciuffo d’erba” illecita che intendevano con ogni probabilità far “sfumare” nel fine settimana per garantirsi una parentesi di relativo sballo.

Il più acerbo, incensurato, è stato oggetto di un controllo in strada, nel suo paese, mentre rincasava a bordo di un’auto. Gli sono stati sequestrati 1,2 grammi di marijuana. Poco più del doppio la quantità prelevata dagli indumenti invece del 38enne, fermato ad Arsiero in via Marconi mentre si trovava a piedi: 2,7 i grammi in suo possesso, divenuti di fatto di “proprietà statale” e destinati al macero.