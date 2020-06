L.R. Vicenza Virtus: è festa promozione! Biancorossi ufficialmente in serie B

Alle 14.04 di oggi si può stappare il primo spumante: il nuovo Vicenza della famiglia Rosso e del timoniere Mimmo Di Carlo approda ufficialmente in serie B. Insieme al club biancorosso salgono di categoria le altre regine di tre quarti di stagione nei tre gironi di serie C, vale a dire Monza e Reggina. Tre nobili provinciali che quindi con oggi concludono ufficialmente i loro rispettivi campionati e si ritroveranno il prossimo settembre, salvo rinvii, ai nastri di partenza della seconda categoria professionistica nazionale.

A decidere la promozione “a tavolino” il Consiglio Federale della Figc, riunitosi stamane a Roma nella sede istituzionale di via Allegri per trattare tutti i punti cruciali della ripresa del calcio italiano e tracciare la direzione da seguire. Dalla serie A ormai prossima a tornare in campo prima con la Coppa Italia e poi con il campionato da concludere, alle ragioni della serie B e alla serie C.

Il popolo biancorosso esulta. Il Vicenza torna quindi in serie B dopo tre stagioni di purgatorio e mille peripezie di natura sportiva e soprattutto societaria, dopo aver assaggiato l’orlo del baratro del fallimento e della caduta nel calcio dilettantistico. Prima dello stop sanitario era la leader del girone B, capoclassifica con un discreto margine di punti sulle inseguitrici Reggio Audace e Carpi. I biancorossi, in altre parole, si apprestavano ad affrontare al galoppo la volata-promozione negli ultimi due mesi di partite ufficiali ancora in programma prima dello tsunami provocato dalla pandemia.

Niente salvezza diretta, invece, per l’Arzignano-Chiampo, l’altra squadra vicentina di C in lizza – da matricola – e in lotta per mantenere il diritto alla categoria nel primo anno tra i professionisti. Dovrà disputare i playout.

Dopo la retrocessione della disastrosa stagione 2017/2018, il Vicenza Calcio si piazzò prima al 18° posto in serie C, salvandosi solo per grazia ricevuta grazie al ritiro di un club e dopo lo spareggio playout con il Santarcangelo di Romagna, e all’8° nell’annata intermedia, la prima dell’era Rosso dopo la rifondazione e la fusione di fatto con il Bassano Virtus Soccer. Non sarà una vera festa “sul campo”, alla luce degli eventi recenti, ma a buon diritto e a buon merito a società biancorossa e a tutti i giocatori saranno riservati tutti gli onori sportivi da parte dei propri fedelissimi tifosi del “Lane”.