Cosplay, fumetti e giochi protagonisti allo spazio Shed

Prima dell’appuntamento col Carnevale scledense, arrivano a Schio giochi e fumetti domenica 16 febbraio. Allo Shed di via Pasubio 99 dalle 10 alle 18, è infatti in programma la quarta edizione di “Schio Cosplay & Games 2020”, un evento che chiamerà a raccolta gli appassionati di fumetti, videogiochi e giochi da tavolo di tutta la regione. L’iniziativa, con ingresso gratuito, è promossa dall’Associazione dei negozianti di Cuore di Schio con il patrocinio del Comune di Schio e la collaborazione dell’Informagiovani.

L’evento è nato per far conoscere i negozi e le associazioni locali del mondo cosplay and games e per contribuire alla valorizzazione delle attività commerciali, artigianali e turistiche della nostra città.

Schio Cosplay & Games offrirà fino a sera un’eclettica varietà di eventi all’insegna del divertimento: una mostra mercato con bancarelle con action figure videogames, retrogames, giochi in scatola, fumetti, laboratori creativi, tornei di videogiochi, giochi di carte e anche un concorso per cosplayer, il vero clou della giornata.

La lista degli espositori vedrà presenti Actarus Toys, Giocandolo, Il Colore del grano, Il Falcetto d’oro, La Gilda, Ciak Store, Il Trovatutto, Lababele, Maniacs Shop, Rs e Witchangel.

Inoltre saranno presenti diverse associazioni culturali che organizzeranno partite dimostrative di giochi da tavolo, di miniature, tornei e altro. in particolare saranno presenti: Warriors Scledum Club, Antique laboratory cosplay, Circolo di Pietra, Gundam Club Italia Base Luna 2, ZV3D Stampa 3D, Bivacco Arcade, Maludici, Adventurers league Schio e Associazione Fate per Gioco. Ad animare la giornata ci saranno anche i ragazzi di Radio Noventa.

Il clou della giornata sarà certamente il concorso Cosplay con inizio alle ore 15.00: ci sarà tempo per iscriversi fino alle ore 14.00. In premio una Switch Lite, buoni spesa Cuore di Schio e biglietti di ingresso per la mostra Rossi200. Quello del Cosplay, parola che nasce dalla fusione delle parole inglesi “costume”, costume, e “play”, gioco, è un fenomeno sempre più presente anche nel nostro paese. Una delle espressioni, infatti, che nelle scorse edizioni ha maggiormente suscitato la curiosità e l’interesse del pubblico, è stata proprio la partecipazione di numerosi cosplayer che vestivano i panni dei più famosi eroi dei fumetti e dei cartoni animati e ne interpretavano il modo di agire. Domenica 16 febbraio non sarà raro incrociare a passeggio per le vie cittadine qualcuno di questi personaggi che di solito si incontrano solo su carta o in Tv.

Infine, quest’anno alle ore 14.00 sarà presente anche il collettivo letterario Volkmann che presenterà il libro “Chi decide cosa è male” un romanzo gotico ambientato tra i sentieri del Monte Summano.

“È proprio una soddisfazione constatare come questa iniziativa sia diventata in pochi anni un appuntamento atteso e partecipato” dichiara Barbara Corzato, Assessore ai Giovani “si tratta infatti di un momento di leggerezza e sano divertimento che coinvolge i giovani, le attività commerciali e rende viva la città”.

Bambini, ragazzi, giovani e adulti: non c’è fascia di età che potrà sottrarsi al fascino di questa colorata adunata.

Il programma completo e le informazioni di dettaglio sono disponibili sulla pagina facebook Cuore di Schio.