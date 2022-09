Cultura, via al bando per nuovi progetti. Saranno ospitati nei luoghi simbolo della città

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Teatro, danza, musica e letteratura saranno al centro della prossima stagione culturale di Schio. Per il 2023, la giunta comunale scledense ha deciso di proseguire il percorso artistico per portare nei luoghi simbolo della città i progetti più interessanti. Rassegne, festival o appuntamenti singoli collegati alle giornate del ricordo verrano proposti alla comunità per favorire la promozione di diversi linguaggi artistici.

Nella procedura di selezione verranno privilegiate rassegne, festival o appuntamenti legati alla Giornata Mondiale della Poesia, a quella del Libro e del Diritto d’Autore, ma anche alla maratona di lettura “Il Veneto Legge” e l’iniziativa nazionale “Nati per leggere” così come le proposte che andranno a integrare le iniziative legate alla Giornata della Memoria, al Giorno del Ricordo, alla Giornata della Legalità, alla Festa europea della Musica, alla Notte dei Musei, alla rassegna di teatro, musica e danza estiva e alla mostra Mercato Giardino Jacquard.

“Anche per il prossimo anno abbiamo voluto inserire nel bando cultura le iniziative collegate alla Biblioteca Civica “R. Bortoli” per promuovere la diffusione della lettura. Saranno appuntamenti che si uniscono alle proposte che ormai possiamo considerare tradizionali per la nostra città – dice l’assessore alla cultura -. Come sempre il nostro obiettivo è quello di offrire una programmazione ricca e di qualità, adatta a un pubblico ampio e di tutte le fasce d’età. Per il 2022 abbiamo selezionato 43 proposte. Operatori e associazioni hanno risposto in maniera molto positiva a conferma di quanto il nostro territorio abbia voglia di essere parte attiva nella crescita culturale e sociale della comunità”.

Nell’ambito del bando cultura, dunque, il Comune metterà a disposizione dei progetti selezionati per la realizzazione delle iniziative il Lanificio Conte, Palazzo Toaldi Capra, il Museo Civico Palazzo Fogazzaro, la chiesa di San Francesco, il parco della Fabbrica Alta e la Biblioteca Civica. Per le realtà ammesse al bando è previsto un contributo economico da parte del Comune oltre alla campagna di comunicazione e l’organizzazione logistica degli eventi.

Il bando con tutte le informazioni dettagliate e le modalità di partecipazione è consultabile sul sito internet del comune di Schio. Le proposte dovranno essere presentate al Servizio Cultura entro il e le iniziative dovranno realizzarsi dal 1 al .