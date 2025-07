Il Comune gioca d’anticipo, cantieri per oltre 1milione già a settembre: “Opere attese e necessarie”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ una decisione inedita, ma probabilmente strategica: anticipare gli equilibri di bilancio per liberare risorse e far partire fin da subito interventi pubblici per 1,2 milioni di euro, scelta dall’amministrazione comunale di Schio.

Una manovra – quella degli equilibri – che in genere avviene a fine luglio, dopo le consuete verifiche sullo stato di salute dei conti, ma che questa volta è stata anticipata grazie alla solidità finanziaria dell’ente e alla disponibilità immediata di progetti esecutivi già pronti a partire. La decisione è frutto di un confronto interno tra la giunta, in particolare tra l’assessorato al bilancio e ai lavori pubblici, e si è concretizzata grazie al lavoro dell’ufficio finanziario. “Abbiamo scelto di non perdere tempo – commenta l’assessore al bilancio, Chiara Parise – anticipare gli equilibri di bilancio non è una prassi abituale, ma si tratta di una decisione responsabile, adottata con il supporto tecnico dell’ufficio finanziario e condivisa in giunta. Abbiamo bilanci sani, un avanzo disponibile e una programmazione puntuale: tutte condizioni che ci hanno permesso di muoverci in tal senso. Questa scelta ci consente di avviare interventi molto attesi dalla cittadinanza e allo stesso tempo ci permette di giocare d’anticipo, evitando le difficoltà possibili se i lavori partono troppo tardi”.

Nel dettaglio, l’amministrazione ha deciso di attivare già ora 1,2 milioni di euro dell’avanzo disponibile 2024 – complessivamente pari a 3,7 milioni – ripartiti fra 700mila euro per il progetto di risanamento dei manti stradali 2025, che andrà in gara a luglio e avrà avvio a settembre; 500mila euro per il progetto di “Ricomposizione e prevenzione dissesti idrogeologici”, in attesa di cofinanziamento regionale da 150mila euro.

“Con questa scelta – prosegue l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Marchioro – guadagniamo settimane preziose e possiamo far partire i cantieri prossimamente, evitando il rischio di dover rinviare tutto all’autunno avanzato o alla primavera successiva. Il cronoprogramma è già definito: è un pacchetto di interventi diffuso su tutto il territorio cittadino, che tocca vie principali, quartieri residenziali, percorsi pedonali e parcheggi. Alcuni lavori sono ex novo, altri serviranno a completare opere avviate in anni precedenti”.

Lavori che prenderebbero il via quindi già a settembre, per concludersi entro il 2025 o slittare alla primavere 2026 solo in caso di condizioni meteo particolarmente avverse: “Questa operazione straordinaria – concludono gli assessori – è stata resa possibile da una visione di medio-lungo periodo. Siamo partiti dai numeri, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: migliorare la qualità della vita dei cittadini. Mentre, giusto segnalarlo, i restanti 2,5 milioni di euro dell’avanzo disponibile saranno oggetto delle prossime variazioni di bilancio”.