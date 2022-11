Daniele Orsato apre i Mondiali di calcio in Qatar: domenica sarà anche per lui il debutto

Sarà un vicentino, il recoarese Daniele Orsato, a dare il via ai Mondiali 2022 di calcio al via in Asia. Di venerdì la notizia della designazione del fischietto italiano della sezione di Schio, esperto direttore di gara di 46 anni di età, che dunque arbitrerà il match inaugurale tra i padroni di casa del Qatar e i sudamericani dell’Ecuador.

Per Orsato sarà il suo debutto in un Campionato del mondo almeno per quanto riguarda il campo, ricordando che a a aveva fatto parte della squadra Var con il nuovo sistema di revisione introdotto proprio in quell’occasione. In quell’occasione l’Italia, allora come oggi assente per demeriti sportivi alla kermesse iridata con la propria Nazionale di calcio, era stata rappresentata da Gianluca Rocchi.

L’arbitro vicentino domani alle 17 (ora italiana) pronto al battesimo mondiale vanta anni di esperienza nel dirigere partite di livello internazionale tra squadre di club e nazionali. Ed è a pieno titolo tra i più accreditati alla finalissima, tenendo presente anche il “via libera” nostro malgrado concesso dall’assenza dell’Italia di Mancini. Toccherà a Daniele, poi, meritarsi di partita in partita l’eventuale designazione per l’ultimo atto che designerà i futuri campioni del mondo, alla sua prima – e ultima per raggiunti limiti di età – partecipazione all’evento più atteso dai calciofili del pianeta.

L’apice della sua carriera sportiva, fin qui, risale nell’agosto del 2020, quando fu incaricato di portare la fatidica “palla al centro” della finale di Champions League, condotta con una prestazione di livello, in un’edizione anomala che venne “prolungata” all’estate per via della pandemia. Giocarono diretti da Orsato Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, allo stadio Da Luz di Lisbona, con i tedeschi a prevalere per 1-0. Tornano ai Mondiali di calcio nel 2014 il privilegio toccò a Rizzoli, in Brasile, anche qui con Italia di Prandelli fuori dal tabellone finale (eliminata in girone), nello storico incontro tra Germania e Argentina.