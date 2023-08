Elicotteri della Royal Air Force olandese sui cieli delle prealpi Vicentine per un’esercitazione

In tanti, questo pomeriggio, sentito il rombo insistente sopra la testa, nelle Prealpi e Pedemontana vicentina (in particolare nella zona di Schio e della Valle dell’Astico), hanno alzato gli occhi al cielo per capire come mai quel grande elicottero da trasporto insistesse a girare in cielo e chiedendosi a che sistema di aviazione appartenesse e cosa stesse facendo.

In realtà gli elicotteri erano ben due e hanno iniziato a girare prima delle 16, con traiettorie diverse, segnalate dalla app Flightradar: entrambi partiti dalla base militare di Aviano (Pordenone), uno ha sorvolato a lungo l‘Altopiano di Asiago, l’altro ha girato sopra il massiccio del Grappa, quindi intorno al monte Ortigara, poi la zona del Costo e del monte Paù, quindi Pasubio, Novegno e Folgaria.

Di che velivoli si trattasse è presto detto: due elicotteri da trasporto CH-47F Chinook in forza alla Netherlands Roayla Air Force, l’aeronautica militare olandese. “Probabile che sia una esercitazione, non è certo la prima volta”, spiega Giovanni Casarotto, presidente dell’Aeroporto Ferrarin di Thiene.

E in effetti, fino all’8 settembre l’aeroporto Pagliano e Gori di Aviano (Pordenone) è al centro di un’attività di addestramento denominata “High Blaze 23”, come ha spiegato il 31esimo Fighter Wing public affairs office americano e il Comando aeroporto Aviano.

Si tratta di un’esercitazione periodica, a cui partecipano personale ed elicotteri dell’aeronautica olandese, che ha così modo di addestrarsi in un contesto geografico differente rispetto al paese di origine.

Le esercitazioni si svolgeranno negli spazi aerei preposti e autorizzati, negli orari previsti per l’addestramento e cercando di apportare il minore impatto acustico possibile.