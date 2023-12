Espulso pregiudicato irregolare: è stato rimpatriato in Marocco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato espulso e accompagnato alla frontiera un cittadino marocchino al centro di vari fatti di cronaca nera nello scledense.

Un’operazione frutto di un lavoro sinergico fra carabinieri di Schio (in particolare il nucleo operativo e radiomobile) e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza. Nel dettaglio, ieri, 5 dicembre, il 29enne marocchino E.F.M., da anni protagonista di azioni criminali ed è stato accompagnato alla frontiera dai militari dell’Arma per il rimpatrio nel paese maghrebino, in esecuzione di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Vicenza.

Il provvedimento di rimpatrio immediato è stato convalidano ieri mattina da parte del Giudice di Pace di Vicenza e il 29enne è stato quindi accompagnato dai carabinieri di Schio e da personale della Questura alla frontiera aerea di Venezia, dove è stato imbarcato su un volo diretto in Marocco. L’operazione fa parte di un raggio di attività più ampio, condotto dai militari scledensi, che ha l’obiettivo di verificare e monitorare la presenza sul territorio di pregiudicati extracomunitari non in regola con le norme in tema di immigrazione.