F1 in Schools Italy approda a Schio: 15 i team di 12 scuole in gara per sviluppare competenze stem

Saranno oltre cento i partecipanti, provenienti da 12 istituti del Triveneto a partecipare a Schio al F1 in Schools Italy, che prevede il primo step di qualificazione nell’Alto Vicentino il 22 e 23 febbraio presso il palazzetto dello sport “Don Bosco”.

La “gara” si chiama F1 Schools Italy e arriva in Triveneto con 15 i team che si sfideranno nella progettazione di una macchina F1 in miniatura ad aria compressa. Una sfida per studenti e studentesse tra i 14 e i 19 anni coordinati, per gli aspetti tecnici e logistici, dagli studenti della sede di Schio dell’Its Academy Meccatronico Veneto. Una iniziativa supportata dal Comune scledense e dalle imprese del territorio.

Presentato ieri in Sala Consiliare in municipio a Schio, il progetto coinvolge gli studenti e le studentesse dell’ITS Academy Meccatronico Veneto in qualità di coordinatori delle competenze per i team in gara.

Le scuole in gara

Le 12 scuole secondarie di secondo grado coinvolte verranno da Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e in particolare da nove province: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Treviso, Trieste, Venezia, Verona e Vicenza. Per il vicentino parteciperanno due team dell’Itis De Pretto e due dell’Istituto Professionale Garbin, entrambi di Schio. L’esperienza che va oltre la semplice competizione, in quanto fornisce ai partecipanti un’opportunità unica di sviluppo delle proprie competenze tecniche e trasversali. Ogni squadra, composta da 3 a 6 studenti, gestisce l’intero processo progettuale, dalla creazione dell’identità del team e del piano di comunicazione fino alla costruzione e al test della vettura su un rettilineo di 24 metri.

Schio ospiterà le qualificazioni e le finali interregionali per determinare le squadre che accederanno alle finali nazionali. La squadra vincitrice avrà la possibilità di rappresentare l’Italia alle Finali Mondiali di F1 in Schools. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le categorie economiche locali: Confcommercio Ascom, Cna, Confartigianato, Confimi Apindustria, Confindustria Vicenza e le aziende del territorio che sostengono il progetto e guardano con fiducia a questi giovani per il futuro dell’imprenditoria.

La competizione si sviluppa in più fasi: dalle qualificazioni di febbraio alle finali regionali e interregionali in programma il 10 e 11 maggio, sempre a Schio. Le otto squadre migliori accederanno alle finali nazionali, affrontando le altre finaliste italiane alle finali nazionali.

Its Competence Centre

Gli studenti della sede di Schio dell’ITS Academy Meccatronico Veneto assumono un ruolo chiave nel progetto, coordinando le competenze degli studenti partecipanti provenienti da Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali del Triveneto. I futuri tecnici meccatronici avranno la possibilità di mettere in pratica le proprie competenze in un contesto reale, acquisendo esperienza nel ruolo di supervisori e guide per i team partecipanti.

F1 in Schools non è solo una sfida tecnica, infatti, ma un percorso educativo completo che coinvolge le 8 competenze chiave europee, tra cui: comunicazione nella lingua madre e nelle lingue straniere, competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, competenze digitali, sociali e civiche, autonomia, spirito di iniziativa e imprenditorialità.

“Sarà un’opportunità straordinaria per i giovani – afferma la sindaca di Schio Cristina Marigo – per sviluppare competenze fondamentali in un contesto che unisce tecnologia, innovazione e lavoro di squadra. Il nostro territorio ha sempre dimostrato di essere un motore di crescita e formazione, e questo evento conferma ancora una volta la vocazione di Schio come polo di eccellenza per l’educazione tecnica e scientifica”.

“La sinergia tra le istituzioni, le aziende ed il mondo della formazione è la chiave per costruire un futuro solido e innovativo. Il progetto F1 in Schools – aggiunge Barbara Corzato, vice Sindaco e assessore allo Sviluppo economico – ne è un esempio concreto: grazie alla collaborazione tra il Comune, l’ITS Academy Meccatronico Veneto e le categorie economiche, offriamo ai giovani una formazione esperienziale che li prepara alle sfide del mercato del lavoro. Investire in iniziative come questa significa credere nei talenti del nostro territorio e creare un ponte tra istruzione ed impresa”.

Spiega Giorgio Spanevello, direttore generale Its Academy Meccatronico Veneto: “L’Its Academy Meccatronico Veneto conferma il suo impegno nella formazione tecnica d’eccellenza. Questa iniziativa rappresenta una delle proposte per garantire una formazione al passo con i tempi, immersa nella realtà e nel mondo dell’innovazione. Il nostro obiettivo è fornire ai giovani una preparazione concreta, in costante dialogo con le aziende e il mercato del lavoro, per accompagnarli nel loro futuro professionale con competenze altamente specializzate”.

Alla presentazione erano presenti anche Carlo Dall’Alba, direttore Confcommercio Ascom di Schio, Mirco Froncolati per Cna Veneto Ovest, Gaetano Rossi, presidente Confartigianato Imprese Alto Vicentino Mandamento Schio, Luca Carollo, presidente Confimi Apindustria Vicenza Mandamento Alto Vicentino e Silvia Marta, presidente Confindustria Raggruppamento Alto Vicentino.