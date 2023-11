Fratel Lino Breda e Giovanni Putoto (Cuamm Medici con l’Africa) oggi al Faber Box

Dalle sfide che pone il Vangelo all’aiuto agli altri esseri umani come scelta: se ne parlerà oggi, 25 novembre, a partire dalle ore 17 al Faber Box di Schio (Via Tito Livio) in un incontro dal titolo “La centralità del Vangelo: l’umanità di Gesù”.

Ne parleranno, confrontandosi con i partecipanti, fratel Lino Breda, già monaco della Comunità di Bose, dove entrò dopo una fase di impegno amministrativo a Schio, suo paese natale, in qualità di giovane assessore. A solo 24 anni fu assessore allo Sport nella prima giunta Berlato Sella, ma c,he poi lasciò la carriera politica e anche quella professionale – una laurea in farmacia – per diventare un monaco laico nella comunità piemontese, da dove uscì per decisione papale nel maggio 2020. Breda continua ora a svolgere la sua vocazione di monaco a Schio, sempre con uno sguardo attento all’ascolto, al dialogo e alla preghiera.

Giovanni Putoto, di Medici con l’Africa – Cuamm, negli ultimi trent’anni di emergenze sanitarie ne ha viste tante. Dall’eccidio in Rwanda alla guerra del Kosovo, passando per l’epidemia di ebola nel 2014 e l’emergenza Covid, vissuta combattendola nei paesi africani, a partire dall’Etiopia. Una laurea in medicina a Padova, ha un’articolata esperienza nella cooperazione sanitaria. È responsabile programmazione di Medici con l’Africa Cuamm.