Furto con scasso su un’auto, poi il ladro utilizza il bancomat: foglio di via per un 19enne

L’utilizzo della tessera bancomat con sistema contactless e i filmati di videosorveglianza in più punti della città hanno permesse di risalire all’identità dell’autore, ben più che presunto, di un furto con scasso avvenuto nei giorni scorsi a Schio su di un’automobile parcheggiata in zona cittadella degli studi.

Dopo la denuncia, ad attivare e ora concludere le indagini di sorta sono stati gli agenti di polizia locale del consorzio Alto Vicentino. A finire nella rete un ragazzo di soli 19 anni, di residenza in Trentino Alto Adige, che dopo aver forzato l’auto si era impossessato di una borsa lasciata sui sedili con effetti personali all’interno, tra questi una carta di pagamento.

La visione delle riprese ha prima consentito di notare un individuo salire su un veicolo dopo l’atto illecito, rilevandone la targa, per poi andare a ricostruirne i movimenti successivi in varie attività commerciali della città, dove il malvivente utilizzava il bancomat per effettuare una serie di acquisti sotto la soglia massima di spesa, in modo da non dover digitare codici pin. I dati telematici inviati in tempo reale per le transizioni hanno permesso di localizzare i luoghi di “shopping indebito”, permettendo nuove inquadrature del soggetto, divenute ora prove di colpevolezza a suo carico.

Una volta acquisiti nome e cognome del 19enne, nella stessa giornata una pattuglia di polizia locale lo ha intercettato a Schio in zona Santa Croce, mentre si trova a in strada a bordo dello stesso mezzo utilizzato per gli spostamenti osservati in precedenza. Dopo breve inseguimento, si è proceduto con il controllo, accompagnando il giovane in sede del comando e notificargli le denunce per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Inoltre, il questore di Vicenza ha proceduto con l’emissione di foglio di via obbligatorio dal Comune di Schio della durata di 3 anni. Parte della refurtiva si è potuta recuperare e riconsegnare al legittimo proprietario, a distanza di alcuni giorni.