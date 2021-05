Grandinata sull’Altovicentino in pausa pranzo. Schiarita già nel primo pomeriggio

Intorno alle 13.30 il maltempo ampiamente previsto sull’Altovicentino si è rivelato puntuale e particolarmente intenso, tanto che si è assistito a un temporale con chicchi di grandine di qualche centimetro di diametro caduti dal cielo. “Piovuti” tra Carrè, Zanè e Santorso.

Perturbazioni che stanno interessando quasi tutto il Veneto, con l’eccezione della pianura nell’area meridionale della regione. Come spesso accade in occasione degli addensamenti di nubi cariche di pioggia non è mancata una grandinata localizzata.

Proprio oggi a mezzogiorno, lunedì 17 maggio, il bollettino meteo emesso dalla Protezione Civile ha segnalato possibili rovesci e temporali, comunque passeggeri. Per quanto riguarda l’Altovicentino dopo la grandinata intensa ma di breve durata è previsto il diradamento delle nubi e il sole a tornare a far capolino in cielo. Fino a mercoledì, però, il tempo sarà caratterizzato da un’alta variabilità.

Questo il testo riportato nelle previsioni meteo del centro decentrato della Regione Veneto, per quanto riguarda queste ore. “Di pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti con piogge sparse sulle zone prealpine e pedemontane altrove eccezion fatta per il Rodigino, dove non si verificheranno precipitazioni. Si tratterà di piovaschi, rovesci e temporali. Di sera nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature rispetto a domenica fino al pomeriggio saranno più alte e di sera più basse, anche di molto; valori sotto la media, di sera anche sensibilmente con minime nelle ultime ore”.