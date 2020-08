Ha il vizietto di comprare e non pagare: pizzicato due volte in otto giorni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Solo una settimana fa era stato arrestato a Malo in flagranza di reato per una rapina impropria in un supermercato, ora il marocchino Nourredine Bensaad, 30enne di Lugo di Vicenza, volto noto alle forze dell’ordine, è stato nuovamente denunciato dalla polizia locale a Schio a causa del “vizietto” di rifornirsi in supermercati ed esercizi senza mai pagare il conto.

Questa mattina alle nove infatti alla centrale operativa della polizia locale “Alto Vicentino” in via Pasini a Schio è giunta una richiesta da parte di una pasticceria di via Vicenza: la titolare hanno riferito che un cliente aveva consumato e non aveva pagato il conto. Non essendo la prima volta, è stato chiesto l’intervento della polizia locale per procedere all’identificazione del soggetto ed alla successiva querela.

Giunta sul posto, la pattuglia ha individuato il trentenne, già protagonista, ultima in ordine di tempo, della rapina di Malo. L’uomo aveva in mano un sacco contenente varie bottiglie di alcolici e profumi: interpellati i vicini supermercati, i vigili hanno quindi scoperto che la merce in questione era stata lì rubata. Sono così state restituite ai punti vendita legittimi proprietari varie bottiglie di vodka, whisky, amari, birra e profumi, per un valore complessivo di circa 150 euro.

L’uomo, sprovvisto di documenti, è stato quindi condotto in comando e foto-segnalato: verrà ora denunciato alla Procura di Vicenza per furto continuato ed insolvenza fraudolenta, nonché proposto per l’allontanamento dal Comune di Schio con Foglio di Via. Sono in corso accertamenti in relazione ad altri episodi di insolvenza fraudolenta segnalati da alcuni esercizi pubblici di Schio nei mesi scorsi.