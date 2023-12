I Volontari di Schio “presidiano” il Natale in centro storico: tre anni fa la nascita del gruppo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tre candeline spente da poco per festeggiare il primo triennio di vita per l’associazione di volontariato attivo “Volontari di Schio 2020“. Una realtà composta oggi da una ventina di componenti e “capitanata” da Sergio Asciolla, lui in passato per circa 15 anni nel ruolo di comandante della stazione Carabinieri cittadina – fino al pensionamento dall’Arma avvenuto nel 2015 – e che si è messo a disposizione degli scledensi per offrire un servizio di vigilanza insieme ad altri collaboratori, uomini e donne di Schio e dintorni.

Si tratta di un gruppo di persone con compravate esperienze e affidabilità maturate nel territorio Altovicentino, che impegna parte del proprio tempo libero, a stretto contatto con le istituzioni locali, in particolare con il consorzio di polizia locale. Garantendo la propria presenza sia in momenti di “difficoltà”, vedi il periodo pandemico, sia nelle fasi per così dire ordinarie della vita sociale di ogni giorno.

Una presenza preziosa e costante nei momenti di grande aggregazione, come ad esempio nelle due giornate di mercato settimanale del centro di Schio, o degli eventi in prossimità delle festività invernali con i mercatini natalizi. Ma anche in altre occasioni, all’occorrenza, offrendo un competente supporto “sul campo” al comando di polizia locale Alto Vicentino e al Comune di Schio in generale. In altre parole fungendo da ulteriore punto di riferimento e di contatto “faccia a faccia” con i cittadini scledensi, raccogliendone a volte sfoghi e istanze da riportare a chi di dovere.

Nel corso dei mesi a partire dall’autunno 2020, dopo l’attivazione dell’associazione, sono entrate a far parte del gruppo di volontari nuove figure, con la possibilità di attingere a nuove adesioni future. Questo previo un corso di formazione della della durata di due mesi, oltre alla padronanza delle manovre di pronto soccorso e antincendio, collaborando anche con l’Emporio Solidale pure nella distribuzione di generi alimentari alle persone bisognose. Proprio di recente Sergio Asciolla è stato confermato alla guida dell’associazione, così come il resto del direttivo.