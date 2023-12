Il video di auguri dei vigili del fuoco del Veneto, “angeli custodi” delle Feste

Come ormai da tradizione consolidata negli ultimi anni, sempre in occasione delle festività del Natale e del passaggio di testimone tra l’anno 2023 e 2004, la direzione interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige ha regalato a tutti un video di auguri con musica di sottofondo tipicamente di ispirazione natalizia, assai apprezzato e che sta girando sugli social e sugli smartphone di migliaia di italiani.

A partecipare alla sua realizzazione anche i pompieri vicentini, tra presepi realizzati in più sedi di comandi sparse in regione e intorno ad alcuni tra i monumenti più conosciuti del Veneto, come ad esempio l’Arena di Verona. Per non parlare di alberi di natale luminosi e stelle comete, ad “accendere”, è il caso di dirlo pur parlando di vigili del fuoco, la voglia di Natale (e dintorni).