Il Generale Giuseppe Spina in visita alla caserma dei carabinieri scledense

Nella mattinata di ieri, 20 aprile, il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, Generale di Brigata Giuseppe Spina, si è recato in visita alla Compagnia carabinieri di Schio per incontrare i militari in servizio nel territorio scledense. Giunto alla caserma, il Gen. Spina, è stato accolto dal Comandante Provinciale, il Colonello Nicola Bianchi, insieme al Comandante della Compagnia, il Capitano Jacopo Mattone, ai Comandanti delle 6 Stazioni del territorio, ad una rappresentanza del personale della sede in servizio nonché dei Carabinieri della locale Stazione CC Forestali.

Presente anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, testimonianza del profondo legame tra l’Arma in servizio ed i militari in congedo.

Nel corso dell’incontro, il Gen. Spina ha salutato i presenti, esprimendo loro sentimenti di

gratitudine e di apprezzamento per l’operato svolto e l’impegno profuso. Successivamente, il Comandante della Legione è stato quindi aggiornato, con un briefing dedicato, sulla situazione complessiva e sulle problematiche operative del territorio della Compagnia di Schio. Conclusa la visita alla Compagnia, il Comandante della Legione si è quindi recato alle Stazioni di Valli del Pasubio e Malo, quest’ultima particolarmente impegnata in virtù della collocazione strategica sul territorio, ove ha incontrato una rappresentanza del personale.