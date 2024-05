Il sondaggio social premia Eberle oltre quota 50%: Marigo al 40%, Cioni 22%

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grande partecipazione all’ultimo quesito social proposto tramite il nostro appuntamento domenicale con “Il termometro dell’Eco“: a spuntarla il candidato civico del centrosinistra Cristiano Eberle con un incoraggiante 51,38% dei consensi e 634 voti favorevoli sui 1234 totali a lui attribuiti. Indietro Cristina Marigo che nel test di due mesi fa aveva battuto, seppur di misura, il diretto competitore: per lei il 40,8% di sì equivalenti a 510 voti sui 1250 totalmente espressi. Chiude il candidato di Fratelli d’Italia che comunque racimola il 21,95% di consensi: per Alex Cioni 241 sì su 1098 voti attribuitigli in totale.

Come sempre precisato, un test senza valore scientifico e campionamento del dato, ma un’indicazione utile ai candidati che volessero capire “l’aria che tira”: tra l’altro, in questo caso, con un numero significativo di voti sintomo che rimane alto l’interesse per la partita elettorale di Schio dove, va precisato, sono comunque ancora molti gli indecisi.

E passata la questione inevitabilmente legata al maltempo che ha di fatto tenuto impegnati i candidati anche nella città laniera dove non sono mancati i disagi specie nella fascia collinare – il caso più eclatante alle Piane, ma disagi si sono registrate anche nel quartiere di SS Trinità – tornano in agenda i temi caldi, su tutti il recupero della Fabbrica Alta con Eberle e Marigo entrambi a raccontare le loro idee a riguardo: dopo troppi anni di chiusura e degrado, sogna un posto di cultura e uno spazio dedicato alla memoria il primo, più prudente invece la seconda che parla di un accordo con lo Iuav di Venezia dopo un necessario adeguamento antisismico dello stabile ottocentesco. Più spostato su sicurezza e tutela ambientale invece il focus attuale di Cioni, a rivendicare la buona pratica del controllo di vicinato adottata anche dall’amministrazione Orsi dopo un’iniziale reticenza.

Cruciali quindi le ultime tre settimane tra incontri e programmi che i tre contendenti alla poltrona di sindaco stanno presentando: non senza un rimprovero – scrivono anche alla nostra testata i lettori all’indirizzo di tutti e tre gli sfidanti – sulla poca comprensibilità di proposte che spesso si fermerebbero a slogan o poco più. Il tempo di rimediare ancora c’è: l’avviso ai naviganti è stato emesso.