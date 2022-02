Incendio boschivo al Tretto: pompieri e protezione civile domano le fiamme (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incendio boschivo in prossimità del Tretto di Schio, per la precisione a Sant’Ulderico tra contrada Quartiero e contrada Palle. Sono scesi in campo i volontari della Protezione Civile antincendio boschivo della Valle dell’Agno e di Schio, i Vigili del Fuoco e l’elicottero della Protezione Civile Veneto coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento della Regione Veneto.

Le fiamme sono partite dai prati di contrà Soggio e si sono poi diffuse nel bosco soprastante, favorite dalla siccità di queste settimane. «Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Schio e di Valdagno e anche un elicottero con dei rilasci di acqua. Grazie alle vasche realizzate è stato possibile trasportare circa 8mila litri alla volta, decisivi per fermare il propagarsi dell’incendio – spiega il sindaco Valter Orsi, di ritorno dal Tretto accompagnato dal consigliere Manuel Dalla Costa -. Voglio ringraziare il consigliere Alberto Bertoldo che mi ha avvisato immediatamente dell’accaduto e il consigliere Renzo Sella, a cui ho chiesto di individuare le zone di accesso alle contrade per facilitare il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco. La siccità è stata senza dubbio determinante, ma le cause non sono ancora note».