In fiamme il tetto di un’abitazione. Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento

Poco dopo le 15 di oggi, mercoledì 12 gennaio, tre mezzi dei vigili del fuoco, provenienti da Schio e Vicenza, si sono recati in via Vallorcola nel comune di Isola Vicentina per la richiesta di soccorso da parte dei proprietari di un’abitazione privata. A prendere fuoco è stato il tetto di una porzione di trifamiliare, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

A causa della ventilazione presente nel sottotetto, l’intervento ha richiesto uno spiegamento di forze maggiore per il timore che le fiamme avvolgano anche l’immobile, sul posto 14 operatori con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme sezionando parte della copertura, bloccando la combustione che rischiava di protrarsi nell’abitazione. Alcune stanze della mansarda hanno riportato danni, le cause sono ancora in corso di accertamento anche se da una prima ricostruzione sembra che l’incendio sia partito dalla canna fumaria.