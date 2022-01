Rottura di una condotta ad Alonte, fornitura idrica a rischio in cinque comuni

Questa mattina ad Alonte, nel corso di un intervento di posa della fibra ottica ad opera di una ditta privata, è stata danneggiata una derivazione della condotta di grosso diametro che serve il comune di Noventa Vicentina, in gestione a Viacqua, oltre a quelli di Alonte, Asigliano, Orgiano e Pojana Maggiore, serviti invece da Acquevenete.

Grazie ai serbatoi che servono il territorio, il disagio nel comune di Noventa Vicentina dovrebbe lim itarsi ad alcuni cali di pressione ai piani più alti degli edifici e nei punti più periferici della rete.



Da subito sono stati allertati i tecnici competenti di Acquevenete che sono all’opera in queste ore per effettuare la riparazione. L’intervento è ora nella fase di riavvio degli impianti per verificarne il corretto funzionamento. Entro le prossime ore, quindi, è previsto il completamento dei lavori. Viacqua invita a non programmare il funzionamento di macchinari ed elettrodomestici collegati alla rete idrica fino alla chiusura dei lavori di riparazione.