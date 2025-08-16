Muore nel bosco privato, schiacciato da una piattaforma mobile. Vittima un 67enne

Terribile notizia da Isola Vicentina, dove in una famiglia del paese si piange l’infortunio con esiti mortali di un uomo, schiacciato dal peso di una piattaforma mobile utilizzata per dei lavori di giardinaggio, come riferisce l’agenzia Ansa. Si tratta di un un vicentino cittadino di località Torreselle, sulle colline sopra il centro abitato.

La disgrazia improvvisa deriva da un incidente per ora inspiegabile nella sua dinamica, avvenuto a metà mattinata di sabato 16 agosto. Il macchinario si sarebbe ribaltato per un cedimento del terreno, travolgendo la vittima, un appezzamento di bosco. Un pensionato di 67 anni di età, il cui nome – Renato Chilese – si era tenuto sotto riserbo nelle ore successive al dramma per poter comunicare ai parenti quanto accaduto.

Insieme a lui si trovava un familiare, in aiuto per allestire una postazione per la caccia in vista della stagione venatoria imminente. Il vicentino sarebbe morto sul colpo, sotto il peso del dispositivo meccanico agganciato a un mezzo mobile, senza che la squadra di soccorso del Suem 118 uscita in codice rosso dal San Bortolo e intervenuta sullo scenario dell’emergenza potesse anche solo tentare le manovre salvavita. Sul posto si sono visti anche i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione del pesante blocco in metallo che ha determinato il decesso del cittadino isolano.

Si attendono ulteriori dettagli nelle prossime ore, dopo che i familiari del pensionato stanno informando a loro volta parenti e amici della drammatica morte del proprio congiunto.

