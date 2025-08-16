Ferragosto di soccorsi in montagna: “ripreso” un 60enne di Rosolina colpito da infarto

Un intenso pomeriggio di lavoro per il Soccorso Alpino dell’Altopiano dei Sette Comuni, che ha gestito ben quattro diverse emergenze. Tutto è iniziato intorno alle 12:50, quando un cercatore di funghi ha perso l’orientamento nella zona di Marcesina, in località Valle Tre Pali. Fortunatamente, prima che i soccorritori lo raggiungessero, l’uomo è riuscito a ritrovare la strada grazie all’aiuto di due boscaioli.

Quasi contemporaneamente, una seconda richiesta d’aiuto è arrivata da Cima Larici, nel comune di Lusiana-Conco, dove un escursionista di 60 anni di Rosolina (Rovigo) è stato colpito da un arresto cardiaco.

L’intervento tempestivo dei presenti è stato cruciale: hanno subito iniziato le manovre di rianimazione, permettendo all’eliambulanza di Verona Emergenza di arrivare e prendere in carico l’uomo, trasportandolo poi all’ospedale di Vicenza. Il suo cane, rimasto sempre vicino al padrone, è stato accudito dal Soccorso Alpino e poi affidato ai familiari.

Il pomeriggio è proseguito con due incidenti che hanno coinvolto ciclisti. Un 58enne di Vicenza è finito in una scarpata in zona Bocchetta Paù, sul Monte Corno a Caltrano, dopo essere andato dritto in un tornante con la sua mountain bike. I soccorritori hanno dovuto usare delle corde per riportarlo in strada e affidarlo all’ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale per traumi alla spalla e al torace.

Poco dopo, a Pöslen, Asiago, un 56enne di Pove del Grappa è caduto dalla sua mountain bike e ha sbattuto violentemente la testa. Il Soccorso Alpino è intervenuto al fianco del personale sanitario, che ha poi trasportato l’uomo all’ospedale di Bassano del Grappa.

