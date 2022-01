Va fuoco tetto di un’abitazione. Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento

Poco dopo le 15 di oggi, mercoledì 12 gennaio, tre mezzi dei vigili del fuoco si sono recati in via Vallorcola nel comune di Isola Vicentina per la richiesta di soccorso da parte dei proprietari di un’abitazione privata. A prendere fuoco è stato il tetto della casa che, a causa della ventilazione, ha richiesto uno spiegamento di forze maggiore per il timore che le fiamme avvolgano anche l’immobile. La notizia è in fase di aggiornamento