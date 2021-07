La linea ferroviaria Vicenza-Schio si rinnova: passaggi a livello chiusi fra luglio e settembre

Inizieranno domenica 18 luglio i lavori di rinnovamento dell’intera linea ferroviaria Vicenza–Schio. L’intervento prevede la sostituzione dei binari e delle traversine, e il risanamento della massicciata per potenziare gli standard di sicurezza dell’intera tratta, riducendo la rumorosità e le vibrazioni dovute all’usura dei materiali.

I lavori, che inizieranno appunto il 18 luglio a Schio e termineranno il 6 settembre a Vicenza, saranno eseguiti dalla ditta Gcf Generale Costruzioni Ferroviarie, La progressione del cantiere si muoverà da Schio verso Vicenza. In questo periodo il trasporto ferroviario sarà sostituito da un servizio autobus.

Per quel che riguarda Schio, il passaggio a livello di viale dell’Industria sarà quindi chiuso al traffico veicolare e pedonale dalle ore 9 di domenica 18 luglio alle ore 6.30 di lunedì 19 luglio e dalle ore 21 di martedì 20 luglio alle ore 6.30 di mercoledì 21 luglio. “Con Rfi è stato concordato di chiudere il passaggio a livello durante in una giornata festiva e successivamente in orario notturno per limitare il più possibile i disagi alla viabilità” commenta il sindaco Valter Orsi.

Gli interventi nel tratto del Comune di Marano Vicentino saranno invece realizzati dal 19 al 27 luglio 2021: questo comporterà la chiusura al transito pedonale e veicolare del passaggio a livello di via Stazione dalle ore 9 di lunedì 19 luglio, per tre o quattro giorni consecutivi. Successivamente saranno chiusi i passaggi di via Santa Maria e via Santa Lucia. Appena i lavori saranno terminati, su ciascuna intersezione con la strada, il transito veicolare sarà celermente riaperto. Altri dettagli ed eventuali aggiornamenti sono disponibili si siti del Comune di Schio e di Marano Vicentino.