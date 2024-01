Notte bianca “umana e umanistica” sabato al Liceo Martini. Due ore d’incontro al Faber Box

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Liceo delle Scienze Umane “Martini” di Schio si presenta e mette “sul vassoio” tutte le opportunità educative che propone per studenti delle scuole superiori dell’Altovicentino, invitando anche le famiglie e chiunque abbia un interesse a partecipare. Sede dell’iniziativa denominata “Notte Bianca” sarà il Faber Box nella cittadella degli studi dalle 17 alle 19 di sabato prossimo, in data 26 gennaio.

Un’occasione di incontro e confronto dunque per docenti, studenti e genitori, alla presenza anche di ospiti importanti con temi improntati sulla formazione adolescenti, in particolare seguendo l’impronta umanistica dei licei delle Scienze Umane.

La partecipazione è ovviamente libera, senza necessità di prenotazione posti. “Le discipline, approfondite in ogni loro ambito e dettagliatamente analizzate, offrono un piano di studi definito da materie delle scienze umane (pedagogia, psicologia, sociologia e antropologia), assieme alle discipline umanistiche: filosofia, storia, diritto ed economia politica. Per quanto riguarda le lingue, oltre all’inglese è possibile scegliere tra lo studio del latino o del francese o tedesco. L’evento si aprirà con la rendicontazione sociale (rivolta a tutti gli stackeholders del territorio) he illustrerà l’istituto nella sua interezza dando conto della crescita e anche dell’operato del Liceo Martini negli anni”.

Spazio anche alla viva voce degli ex liceali e di quelli attualmente nelle classi, attraverso le loro testimonianze, e all’arte declinata attraverso più performances. Interverranno poi diversi ospiti in rappresentanza dei settori sociale, politico ed imprenditoriale locali i quali esporranno le prospettive culturali e sociali e le opportunità formative che il Liceo delle Scienze Umane prospetta per il percorso del curricolo studiorum.

In particolare presenti sabato l’assessore all’Ambiente del Comune di Schio Alessandro Maculan, l’imprenditore Antonio Miccoli per contro di Confindustria (Mandamento Thiene-Schio), gli operatori sociale di Cooperativa Sociale Radicà di Calvene Alberto Carollo e Glenda Bonaguro e il Dirigente Scolastico del Liceo Martini Linda Smurra.