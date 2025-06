La “valchiria” Zandalasini torna a Schio e al Famila a 11 anni dal debutto in arancione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I colori dell’azzurro e dell’arancione si reincontrano al PalaRomare di Schio, che nel cuore dell’estate tornerà accogliere la pavese di nascita Cecilia Zandalasini, cestista italiana di punta dell’ultima decade che rappresenta il primo nuovo acquisto del nuovo corso.

Notizia di fatto nota nel panorama del basket femminile, ma che diventa ufficiale solo oggi, proprio alla vigilia del test delle azzurre contro la Repubblica Ceca di domani. Con “Zanda” convocata tra le atlete italiane in preparazione agli Europei (dal 18 giugno) di pallacanestro femminile. Ala di ruolo di 189 centimetri di altezza, torna a 29 anni da queste parti dopo aver esordito in serie A1 poco più che 18enne nel 2014.

Si tratta del primo inserimento di giocatrici del mercato er la squadra che apre il “mandato” affidato al nuovo allenatore Victor Lapeña. Ma allo stesso tempo anche di un ritorno, viste le oltre 120 presenze in orange nel triennio e spiccioli giocato in divisa Famila Schio, con quasi 1.000 punti individuali all’attivo. Con 3 titoli (scudetti), 4 Coppa Italie e 5 Supercoppa conquistati in Altovicentino in anni di dominio quasi assoluto. Dopo aver lasciato il Veneto, Zandalasini ha vissuto in Turchia e Stati Uniti, ritrovando il Famila da avversaria nelle stagioni vissute alla Virtus Bologna. Attualmente è impegnata con le Golden State Valkyries in Wnba, dopo un’annata al Galatasaray, di nuovo in terra turca.

“Sono felice di tornare a Schio – ha detto all’ufficio stampa Famila poche ore prima della sua ufficializzazione -. Sono una giocatrice diversa, con più esperienza in campo ma anche come persona. Il Famila è una certezza in Italia ed in Europa: sono entusiasta di riabbracciare un grande progetto come questo. Ritrovo tante compagne di nazionale ed un gruppo ben consolidato nel quale penso sarà facile integrarsi. Ho già lavorato con coach LaPena al Fenerbahce e ho grande stima nei suoi confronti: sono contenta di tornare a lavorare con lui e tutto lo staff. La tifoseria è da sempre super affiatata con le giocatrici. Sono sicura che siano rimasti i tifosi storici che seguono la squadra da sempre e sicuramente anche nuovi tifosi che non vedo l’ora di incontrare. So che faranno il tifo per noi tutto l’anno e spero potremo toglierci tante soddisfazioni insieme”.

Soddisfatto del colpo di mercato il diesse Paolo De Angelis. “Cecilia ha giocato in ottime squadre in Italia e all’estero ma dalle sue parole è evidente che sa di tornare a casa. Il Famila è la società con cui ha vinto di più e con cui è cresciuta. Con lei non c’è mai stato un rapporto solo professionale: l’essere arrivata a Schio poco più che maggiorenne le ha fatto condividere delle esperienze di vita che ci hanno legati profondamente. L’ho trovata molto maturata dalla chiacchierata fatta. Il suo talento e la sua capacità di decidere le partite non si discutono. Sfido chiunque ad affermare di non volere il ritorno di Cecilia. Tante squadre avrebbero desiderato ingaggiarla ma lei ha scelto noi e non vediamo l’ora di vederla in campo con la nostra maglia”.

