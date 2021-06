Lupo a spasso per Ca’ Trenta all’alba di domenica. Primo avvistamento in zona (VIDEO)

Si aggirava indisturbato alle prime luci dell’alba località Santa Giustina, sotto i boschi e tra i terreni di campagna, fino ad addentrarsi nella zona abitata. Pochi se non nulli i dubbi sulla specie dell’animale: la “capatina” di un lupo selvatico adulto a Schio, nella frazione di Ca’ Trenta, oltre che inedita da queste parti non è passata affatto inosservata.

Grazie alla ripresa delle telecamera integrata dello smartphone di un residente del posto, particolarmente mattiniero all’alba di domenica, e già divenuta virale tra i dispositivi nel corso della giornata di ieri nell’Altovicentino.

L’episodio inconsueto risale infatti a poco prima delle 6 del mattino, dopo che l’oscurità già da qualche decina di minuti aveva lasciato spazio alle prime luci del giorno. Ci troviamo sotto le colline e i boschi del Castellon, in fondovalle e in prossimità di un’area urbana abitata da famiglia scledensi. L’esemplare (adulto) era sceso probabilmente da Monte di Malo e dintorni, per lo spirito da esploratore che fa parte dell’indole della specie o per semplice fame, approfittando del fresco del primo mattino.

Nei 15” di video ripresi del temerario cittadino scledense rimasto comunque a distanza, poi rimbalzato in centinaia di telefonini, si vede il lupo nei dintorni dei vivai di proprietà di Nelvio Strobbe, che si trovano in via Santa Giustina. Subito dopo, una volta in strada di fronte alle abitazioni del quartiere residenziale e con il rumore di qualche auto di passaggio, l’animale dei boschi avrebbe fatto subito marcia indietro, dirigendosi nuovamente verso il suo habitat naturale.